Меценат!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:52
Re: Фріланс для початківців: хто і коли буде затребуваний на
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:06
Поддержу. Куб газобетона 450 гр. За день каменщик кладет 3-4 куба легко. Считайте сами.
29700+ гривен в месяц с выходными. На практике работают без выходных. Потом неделя релакс. Плиточник еще больше. Работа на свежем воздухе. Гемора нет, глаза не устают, мозги не парятся. Работают до 40-50 лет дальше в бригадиры.
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:39
Фриланс - это не только для студентов, вы можете спокойно найти не только кратковременные проекты или небольшой заработок, но и найти реально больших клиентов или работодателей. Мой опыт подсказывает, что лучше всего смотреть на таких площадках как https://pchel.net самих работодателей. Связываетесь напрямую (не платите никакой комиссии) и договариваетесь о работе. Все как и раньше, только более организованно
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