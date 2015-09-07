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Бухгалтер на производство

Бухгалтер на производство
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:47

Бухгалтер на производство

Компания Юг Агролидер ищет сотрудника на должность бухгалтера.

Требования:

Высшее/незаконченное высшее образование (экономика, учет и аудит, финансы);
Опыт работы бухгалтером от 2-х лет;
Уверенный пользователь ПК (1С 8.2, 1С 8.3 УТП, MS Word, Excel, MEDok);
Практические знания бухгалтерского учета производственного предприятия.
Знание основ бухгалтерского и налогового учета;
Знания НДС, регистрация НН;
Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet);
Спокойный, уравновешенный характер;
Желателен опыт работы на производство.
Внимательность, ответственность, коммуникабельность.
Обязанности:

Полное комплексное ведения бухгалтерского и налогового учета предприятия на общей системе с НДС:

учет банковских операций;
составление калькуляции, расчет себестоимости;
контроль дебиторской и кредиторской задолженности, составление актов сверки;
начисление и выплата зарплаты;
оперативный учет НДС (проверка правильности составления НН, регистрация НН, контроль по счету 64);
составление статистической, финансовой и налоговой отчетности;
Условия работы: в офисе, с 09.00 − 18.00 — 5-ти дневка.

Официальное оформление.

Офис г. Киев, М Берестейская — ул. Дегтяревская (2 мин. от метро).

Современный и уютный офис. Молодой коллектив.
ug_agrolider
 
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З нами з: 06.04.18
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