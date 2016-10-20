Finance.ua: Що таке «теплий кредит»?

І скільки на ньому можна заощадити Тарас живе у передмісті Львова. Цієї весни він вирішив поміняти вікна у своєму приватному будинку. Компанія, яку він для цього найняв, виставила рахунок на 23 193 гривні. Вікна поставили, але Тарас заплатив за них на 8 117 гривень менше від початкової ціни. Як так вийшло? Він оформив так званий теплий кредит, і держава компенсувала йому 35% суми. Такі кредити видаються в межах державної програми «Теплий дім», яка повинна стимулювати громадян робити свої домівки більш енергоефективними. Якщо людина або ОСББ купує енергозберігаючі товари або послуги і бере під цю справу кредит, то держава повертає від 20% до 70% витрачених грошей. Я розпитала Тараса, як він оформляв свою позику, і вирішила розібратися, як взагалі працює ця програма.