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Finance.ua: Що таке
«теплий кредит»?

Finance.ua: Що таке «теплий кредит»?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:11

Finance.ua: Що таке «теплий кредит»?

Пропонуємо до обговорення:
І скільки на ньому можна заощадити
Тарас живе у передмісті Львова. Цієї весни він вирішив поміняти вікна у своєму приватному будинку. Компанія, яку він для цього найняв, виставила рахунок на 23 193 гривні. Вікна поставили, але Тарас заплатив за них на 8 117 гривень менше від початкової ціни. Як так вийшло? Він оформив так званий теплий кредит, і держава компенсувала йому 35% суми. Такі кредити видаються в межах державної програми «Теплий дім», яка повинна стимулювати громадян робити свої домівки більш енергоефективними. Якщо людина або ОСББ купує енергозберігаючі товари або послуги і бере під цю справу кредит, то держава повертає від 20% до 70% витрачених грошей. Я розпитала Тараса, як він оформляв свою позику, і вирішила розібратися, як взагалі працює ця програма.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:11

Каким бы не был кредит, вот таким http://creditoff.com.ua/krediti-nalichnimi.html или в https://alfabank.ua/ Должны быть лояльные условия, которые не имеют скрытых комиссий.
vtravinskyi
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