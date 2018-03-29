RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Посол пояснив, чому Фінляндія
дала добро на газопровід в...

Посол пояснив, чому Фінляндія дала добро на газопровід в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10

Посол пояснив, чому Фінляндія дала добро на газопровід в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив повноважний посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

Дивися повний текст Посол пояснив, чому Фінляндія дала добро на газопровід в обхід України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81264
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10

Блин . наше правительство только и думает о том, что кормушку перенесли в другую страну . наверно скоро Тимошенко и Яценюк переедут на пмж в Финляндию :)
-Segey-
 
Повідомлень: 32
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27

  -Segey- написав:Блин . наше правительство только и думает о том, что кормушку перенесли в другую страну . наверно скоро Тимошенко и Яценюк переедут на пмж в Финляндию :)

Да уж, сколько вони из-за этой трубы. Казалось бы мечты "патриотов" сбываются ...,- ан нет, что-то в этих мечтах не то.
vladimir_id
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 27.09.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:19

Что-то здесь не то) Финляндия реальный пример того, как можно извлекать выгоду от торговли с Россией. И это при том, что Финляндия в своей истории реально воевала с СССР за свои территории.
Jack Reacher
 
Повідомлень: 838
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: skiffrusspb і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінляндія дала згоду на будівництво Nord Stream 2 у...
R2 » Чет 05 кві, 2018 15:09
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 15:53
mister-svet
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз 1, 2
R2 » П'ят 30 бер, 2018 12:17
16 1235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 10:26
Ratatui
Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram
R2 » Чет 29 бер, 2018 13:43
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 23:56
communiq
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.