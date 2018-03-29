Про це заявив повноважний посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.
Дивися повний текст Посол пояснив, чому Фінляндія дала добро на газопровід в обхід України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10
Посол пояснив, чому Фінляндія дала добро на газопровід в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посол пояснив, чому Фінляндія дала добро на газопровід в обхід України.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:10
Блин . наше правительство только и думает о том, что кормушку перенесли в другую страну . наверно скоро Тимошенко и Яценюк переедут на пмж в Финляндию :)
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:19
Что-то здесь не то) Финляндия реальный пример того, как можно извлекать выгоду от торговли с Россией. И это при том, что Финляндия в своей истории реально воевала с СССР за свои территории.
реклама
|