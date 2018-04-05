RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європарламент готовий
виділити Україні €1 млрд...

Європарламент готовий виділити Україні €1 млрд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13

Європарламент готовий виділити Україні €1 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше повідомлялося, що Україні доведеться виконувати умови навіть для першого траншу від ЄС.

Дивися повний текст Європарламент готовий виділити Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81264
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13

Этими устами да мёд пить. Выборы уже на носу... “Если в 2018 году не будет сотрудничества с МВФ, значит, не будет финресурса ни от какой другой международной финансовой институции или евроструктур." (Год без транша МВФ: крепкая гривна и растущие цены) https://news.finance.ua/ru/news/-/424159/god-bez-transha-mvf-krepkaya-grivna-i-rastushhie-tseny
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:20

Как показывает практика в Украине уже давно прошла судебная реформа. Сейчас Судейская мантия переходит по наследству от отца к сыну. В борьбе с коррупцией произошёл тоже сдвиг. в наших политических и экономических условиях коррупция теперь везде и теперь есть где с ней бороться. Хочешь что бы твой ребёнок попал в садик дай на лапу. хочешь бесплатного лечения сделай добровольно принудительное пожертвование. хочешь выставить товар на полку в супермаркете заплати за продвижение товара:). скоро будет так, что если захочешь что бы у тебя вывезли мусор из под парадной дай на лапу жеку :)
-Segey-
 
Повідомлень: 32
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, skiffrusspb і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим
R2 » П'ят 06 кві, 2018 15:34
1 29
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 15:34
AlexODS
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 15:25
1 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 15:25
mister-svet
На кінець опалювального сезону в Україні - 1,7 мільйона...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 12:46
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 12:46
vitali_kalinin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.