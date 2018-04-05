Раніше повідомлялося, що Україні доведеться виконувати умови навіть для першого траншу від ЄС.
Дивися повний текст Європарламент готовий виділити Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13
Європарламент готовий виділити Україні €1 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європарламент готовий виділити Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13
Этими устами да мёд пить. Выборы уже на носу... “Если в 2018 году не будет сотрудничества с МВФ, значит, не будет финресурса ни от какой другой международной финансовой институции или евроструктур." (Год без транша МВФ: крепкая гривна и растущие цены) https://news.finance.ua/ru/news/-/424159/god-bez-transha-mvf-krepkaya-grivna-i-rastushhie-tseny
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:20
Как показывает практика в Украине уже давно прошла судебная реформа. Сейчас Судейская мантия переходит по наследству от отца к сыну. В борьбе с коррупцией произошёл тоже сдвиг. в наших политических и экономических условиях коррупция теперь везде и теперь есть где с ней бороться. Хочешь что бы твой ребёнок попал в садик дай на лапу. хочешь бесплатного лечения сделай добровольно принудительное пожертвование. хочешь выставить товар на полку в супермаркете заплати за продвижение товара:). скоро будет так, что если захочешь что бы у тебя вывезли мусор из под парадной дай на лапу жеку :)
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