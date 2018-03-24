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Китай запровадив 25%-ве мито
на автомобілі, що ввозяться...

Китай запровадив 25%-ве мито на автомобілі, що ввозяться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:22

Китай запровадив 25%-ве мито на автомобілі, що ввозяться...

Пропонуємо до обговорення:
Це може негативно позначитися на американській автомобільній промисловості.

Дивися повний текст Китай запровадив 25%-ве мито на автомобілі, що ввозяться з США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:22

...и что? - их будут в Китае меньше покупать?!.. отнюдь!!.. покупка НЕкитайского авто в самом Китае расценивается как показатель статусности его владельца (понты короче!!).. еще лет пять назад китайцы с бОльшей охотой покупали подержанные фольцы-мерсы вместо новехоньких своих "джилли" - при этом "европейцы//американцы" стоили и тогда в 1.5...2 раза дороже, чем местные "кони"..но! - это был повод "раскинуть пальцами" перед своими друзяками-китаезами и партнерами//клиентами!!.так что - хоть до 100% пошлину введут - китайцы БУДУТ их покупать...
maestro71
 
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