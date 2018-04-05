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У Росії розповіли, коли
збираються платити Україні за...

У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:25

У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...

Пропонуємо до обговорення:
РФ подала апеляцію до шведського суду на рішення Стокгольмського арбітражу.

Дивися повний текст У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за "стокгольмським" боргом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:25

Интересно кого в Европе посчитают более надёжным партнёром? По Европейским законам ни мы РФ не платим ни они нам...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:46

Конечно заплатят! А то Украина отсудит долю с Северном потоке и будет им амба.
myshapiton
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