РФ подала апеляцію до шведського суду на рішення Стокгольмського арбітражу.
Дивися повний текст У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за "стокгольмським" боргом.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:25
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
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Дивися повний текст У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за "стокгольмським" боргом.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:25
Интересно кого в Европе посчитают более надёжным партнёром? По Европейским законам ни мы РФ не платим ни они нам...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:46
Конечно заплатят! А то Украина отсудит долю с Северном потоке и будет им амба.
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