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Рік без траншу МВФ: міцна
гривня і ціни, що зростають

Рік без траншу МВФ: міцна гривня і ціни, що зростають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:33

Рік без траншу МВФ: міцна гривня і ціни, що зростають

Пропонуємо до обговорення:
Вже рік Україна живе без грошового підживлення з боку МВФ.

Дивися повний текст Рік без траншу МВФ: міцна гривня і ціни, що зростають.
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