Вже рік Україна живе без грошового підживлення з боку МВФ.
Дивися повний текст Рік без траншу МВФ: міцна гривня і ціни, що зростають.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:33
Рік без траншу МВФ: міцна гривня і ціни, що зростають
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Дивися повний текст Рік без траншу МВФ: міцна гривня і ціни, що зростають.
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