КНР і Казахстан покінчать з гегемонією Білорусії і РФ на українському ринку нафтопродуктів
Дивися повний текст Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34
Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34
Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"
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