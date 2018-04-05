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Китайці допоможуть Україні
зробити бензин дешевшим

Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34

Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим

Пропонуємо до обговорення:
КНР і Казахстан покінчать з гегемонією Білорусії і РФ на українському ринку нафтопродуктів

Дивися повний текст Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34

Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"
AlexODS
 
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