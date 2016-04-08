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Китайці допоможуть Україні
зробити бензин дешевшим

Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34

Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим

Пропонуємо до обговорення:
КНР і Казахстан покінчать з гегемонією Білорусії і РФ на українському ринку нафтопродуктів

Дивися повний текст Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34

Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"
AlexODS
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:08

  AlexODS написав:Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"


Они и так за 2 года подняли уже, все мало.
Стоимость нефти Брент:
Февраль - Март 2016 - 39-48 долларов/баррель
Февраль - Март 2018 - 64-69 долларов/баррель
+70%. Но так как, в конечной стоимости бензина доля цены сырой нефти максимум 30-40%, это значит, что при 70% повышения на нефть, бензин должен дорожать максимум на 25-30%.

Курс в расчет не берем, так как:
06.04.2016:USD – 26.0772 грн
06.04.2018:USD – 26.0665 грн.

Средняя стоимость бензина А-95 в Украине:
08.04.2016 - 20,10
05.04.2018 - 29,11

Но, ведь судя по динамике, бензин должен стоить не более 25-27 гривень.
Минимум 10% сверху - явно лишние.
Давай еще, "защитим отечественного производителя".

Плавали уже с васадзе, знаем :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:32

  EKO написав:
  AlexODS написав:Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"


Они и так за 2 года подняли уже, все мало.
Стоимость нефти Брент:
Февраль - Март 2016 - 39-48 долларов/баррель
Февраль - Март 2018 - 64-69 долларов/баррель
+70%. Но так как, в конечной стоимости бензина доля цены сырой нефти максимум 30-40%, это значит, что при 70% повышения на нефть, бензин должен дорожать максимум на 25-30%.

Курс в расчет не берем, так как:
06.04.2016:USD – 26.0772 грн
06.04.2018:USD – 26.0665 грн.

Средняя стоимость бензина А-95 в Украине:
08.04.2016 - 20,10
05.04.2018 - 29,11

Но, ведь судя по динамике, бензин должен стоить не более 25-27 гривень.
Минимум 10% сверху - явно лишние.
Давай еще, "защитим отечественного производителя".

Плавали уже с васадзе, знаем :evil:


так долго считали ради зрады в 10%... если курс удержится, через пару месяцев цена упадет процентов на 5 минимум.

кстати, почему в рассчетах не учтена гривневая инфляция за два года?
Востаннє редагувалось trololo в Суб 07 кві, 2018 18:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:32

  AlexODS написав:Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"


а че 30%? клята влада хочет поднять на 300%!! я точно знаю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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