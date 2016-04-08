КНР і Казахстан покінчать з гегемонією Білорусії і РФ на українському ринку нафтопродуктів
Дивися повний текст Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34
Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці допоможуть Україні зробити бензин дешевшим.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:34
Столько текста для того чтобы анонсировать повышение цен на топливо на 30%, под предлогом "поддержки национального производителя"
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:08
Они и так за 2 года подняли уже, все мало.
Стоимость нефти Брент:
Февраль - Март 2016 - 39-48 долларов/баррель
Февраль - Март 2018 - 64-69 долларов/баррель
+70%. Но так как, в конечной стоимости бензина доля цены сырой нефти максимум 30-40%, это значит, что при 70% повышения на нефть, бензин должен дорожать максимум на 25-30%.
Курс в расчет не берем, так как:
06.04.2016:USD – 26.0772 грн
06.04.2018:USD – 26.0665 грн.
Средняя стоимость бензина А-95 в Украине:
08.04.2016 - 20,10
05.04.2018 - 29,11
Но, ведь судя по динамике, бензин должен стоить не более 25-27 гривень.
Минимум 10% сверху - явно лишние.
Давай еще, "защитим отечественного производителя".
Плавали уже с васадзе, знаем
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:32
так долго считали ради зрады в 10%... если курс удержится, через пару месяцев цена упадет процентов на 5 минимум.
кстати, почему в рассчетах не учтена гривневая инфляция за два года?
Востаннє редагувалось trololo в Суб 07 кві, 2018 18:34, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:32
а че 30%? клята влада хочет поднять на 300%!! я точно знаю
главное оружие рашистов - ложь
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