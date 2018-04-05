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"Північний потік-2" може
спровокувати наступ військ РФ...

"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50

"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Дивися повний текст "Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ на Україну - Парубій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50

Какой необычно интересный ход мысли... Не дрейфь, Меллер сказал будут качать газ через Украину в Восточную Европу всегда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:51

..де***!.. наибольшую угрозу для современой Европы несет пока что сама Украина - а вернее ее "элита"во главе с кланами "шоколадных", газовых и пр. "королей"...с остальными Европа ТОРГУЕТ не в ущерб себе!!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:07

т.е. если говорить о том что старый газопровод из одной страны лежит через территорию второй страны и между этими странами возможен военный конфликт. То это должно убедить потребителей в том что альтернативный маршрут доставки не нужен? Логично чо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14

До сих пор наступление сдерживало отключение яндекс-карт, но и этот бастион может пасть...
Jack Reacher
 
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