Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Дивися повний текст "Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ на Україну - Парубій.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50
"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ на Україну - Парубій.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50
Какой необычно интересный ход мысли... Не дрейфь, Меллер сказал будут качать газ через Украину в Восточную Европу всегда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:51
..де***!.. наибольшую угрозу для современой Европы несет пока что сама Украина - а вернее ее "элита"во главе с кланами "шоколадных", газовых и пр. "королей"...с остальными Европа ТОРГУЕТ не в ущерб себе!!..
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:07
т.е. если говорить о том что старый газопровод из одной страны лежит через территорию второй страны и между этими странами возможен военный конфликт. То это должно убедить потребителей в том что альтернативный маршрут доставки не нужен? Логично чо!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14
До сих пор наступление сдерживало отключение яндекс-карт, но и этот бастион может пасть...
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