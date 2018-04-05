"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50

Какой необычно интересный ход мысли... Не дрейфь, Меллер сказал будут качать газ через Украину в Восточную Европу всегда.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.