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"Північний потік-2" може
спровокувати наступ військ РФ...

"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50

"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Дивися повний текст "Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ на Україну - Парубій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50

Какой необычно интересный ход мысли... Не дрейфь, Меллер сказал будут качать газ через Украину в Восточную Европу всегда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:07

т.е. если говорить о том что старый газопровод из одной страны лежит через территорию второй страны и между этими странами возможен военный конфликт. То это должно убедить потребителей в том что альтернативный маршрут доставки не нужен? Логично чо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14

До сих пор наступление сдерживало отключение яндекс-карт, но и этот бастион может пасть...
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:21

А если Омелян вдруг построит свой Гиперлуп, рашкотанки смогут телепортироваться прямо на Днепропетровщину. Ужас-ужас! :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:41

  antey1969 написав:А если Омелян вдруг построит свой Гиперлуп, рашкотанки смогут телепортироваться прямо на Днепропетровщину. Ужас-ужас!

Не ну всё правильно! Читаем первое предложение статьи: "Если газопровод “Северный поток-2” будет достроен, то он может спровоцировать большое наступление российских войск на Украину."- они же по трубе пойдуть ***! Прям по трубе по этой окаянной!!!
Вовка-тренер
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