Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Дивися повний текст "Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ на Україну - Парубій.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50
"Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Північний потік-2" може спровокувати наступ військ РФ на Україну - Парубій.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50
Какой необычно интересный ход мысли... Не дрейфь, Меллер сказал будут качать газ через Украину в Восточную Европу всегда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:07
т.е. если говорить о том что старый газопровод из одной страны лежит через территорию второй страны и между этими странами возможен военный конфликт. То это должно убедить потребителей в том что альтернативный маршрут доставки не нужен? Логично чо!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14
До сих пор наступление сдерживало отключение яндекс-карт, но и этот бастион может пасть...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:21
А если Омелян вдруг построит свой Гиперлуп, рашкотанки смогут телепортироваться прямо на Днепропетровщину. Ужас-ужас!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:41
Не ну всё правильно! Читаем первое предложение статьи: "Если газопровод “Северный поток-2” будет достроен, то он может спровоцировать большое наступление российских войск на Украину."- они же по трубе пойдуть ***! Прям по трубе по этой окаянной!!!
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