Включили в "чорний список" відразу кілька мільярдерів, підконтрольні їм компанії, а також керівників держкомпаній і банків.
Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02
США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02
Хоть бы объяснили чего такие найпотужные наезды? Поддержка Украине через 4 года аннексии Крыма или Юле Скрипаль...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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