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США завдали найпотужнішого
удару по російському бізнесу...

США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02

США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Включили в "чорний список" відразу кілька мільярдерів, підконтрольні їм компанії, а також керівників держкомпаній і банків.

Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02

Хоть бы объяснили чего такие найпотужные наезды? Поддержка Украине через 4 года аннексии Крыма или Юле Скрипаль...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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