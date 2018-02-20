Включили в "чорний список" відразу кілька мільярдерів, підконтрольні їм компанії, а також керівників держкомпаній і банків.
Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02
США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02
Хоть бы объяснили чего такие найпотужные наезды? Поддержка Украине через 4 года аннексии Крыма или Юле Скрипаль...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:17
mister-svet
Неужели не очевидно? Намекну - посмотрите на что были увеличены пошлины, и как это понравилось Китаю. А теперь посмотрите, чем руководят эти лица
Поток 2? Негоже. Вон и терминалов понастроено, никакого потоку!
Украина? Какая Украина? Никакой Украины - газ через Польшу, металлы свои. Бизнес.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:29
"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара. - Ред.) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.
"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.
Миллер в списке, а Газпрём пока нет, к сожалению.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:43
Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.
Странная логика. Об чём сожаление? Пока газ есть в трубе, хоть российский хоть словакский? Скажут - придётся ведь краник вааще закрутить. Пора бы уже или трусы одеть или крестик снять!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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