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США завдали найпотужнішого
удару по російському бізнесу...

США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02

США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Включили в "чорний список" відразу кілька мільярдерів, підконтрольні їм компанії, а також керівників держкомпаній і банків.

Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02

Хоть бы объяснили чего такие найпотужные наезды? Поддержка Украине через 4 года аннексии Крыма или Юле Скрипаль...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:17

mister-svet
Неужели не очевидно? Намекну - посмотрите на что были увеличены пошлины, и как это понравилось Китаю. А теперь посмотрите, чем руководят эти лица ;)

Поток 2? Негоже. Вон и терминалов понастроено, никакого потоку!

Украина? Какая Украина? Никакой Украины - газ через Польшу, металлы свои. Бизнес.
skiffrusspb
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:29

Какая Украина? Никакой Украины...


"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара. - Ред.) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.
"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.

Миллер в списке, а Газпрём пока нет, к сожалению.
avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:43

Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.

  avax написав:Миллер в списке, а Газпрём пока нет, к сожалению.


Странная логика. Об чём сожаление? Пока газ есть в трубе, хоть российский хоть словакский? Скажут - придётся ведь краник вааще закрутить. Пора бы уже или трусы одеть или крестик снять!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:23

Хе, "празднік прібліжаєца" :-) Спочатку ми побачимо як кассапщина розвалюється на окремі улуси, а потім помітимо зникнення з форумів останнього хремлядьського бота ;-) (Ольґінскіє, хто не дослухається до проповідей Дємурокассандри, той ризикує залишитися із розбитою пляшкою стєкламоя)
(а як по суті: бізнес, звісно, бізнесом, але і політику можна використати як "зачепку" - "наш трамп" ясно же сказав - "вкрадене ['кримнаш'] має бути повернене (законному власнику)". Інакше, врешті, надто вже складно пояснити якимось іранцям чи ким-чен-инам, навіщо ж слід відмовлятися від власної ядерної зброї)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:37

Классно санкциями взули Дерирыбку :lol:

Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа


Акции "Русала", крупнейшего в России производителя алюминия, рухнули на 15,7%
Бумаги En+, через которую Дерипаска помимо алюминиевых заводов контролирует электростанции мощностью почти 20 гигаватт, обвалились на 19,6%

Зображення

Показательно и объяснение причин санкций, которые приводит Минфин США. Это "оккупация Крыма, разжигание насилия на востоке Украины, поставки режиму Асада ресурсов и оружия для бомбежки собственного мирного населения и попытки подорвать западную демократию и вредоносной деятельностью в киберпространстве".
По большому счёту, это прямой сигнал всем - сворачивайте операции с крупными российскими компаниями.
И похоже, что это только начало...
avax
 
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