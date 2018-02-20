Включили в "чорний список" відразу кілька мільярдерів, підконтрольні їм компанії, а також керівників держкомпаній і банків.
Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02
США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу з моменту початку санкційного тиску.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02
Хоть бы объяснили чего такие найпотужные наезды? Поддержка Украине через 4 года аннексии Крыма или Юле Скрипаль...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:17
mister-svet
Неужели не очевидно? Намекну - посмотрите на что были увеличены пошлины, и как это понравилось Китаю. А теперь посмотрите, чем руководят эти лица
Поток 2? Негоже. Вон и терминалов понастроено, никакого потоку!
Украина? Какая Украина? Никакой Украины - газ через Польшу, металлы свои. Бизнес.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:29
"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара. - Ред.) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.
"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.
Миллер в списке, а Газпрём пока нет, к сожалению.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:43
Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.
Странная логика. Об чём сожаление? Пока газ есть в трубе, хоть российский хоть словакский? Скажут - придётся ведь краник вааще закрутить. Пора бы уже или трусы одеть или крестик снять!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:23
Хе, "празднік прібліжаєца" :-) Спочатку ми побачимо як кассапщина розвалюється на окремі улуси, а потім помітимо зникнення з форумів останнього хремлядьського бота ;-) (Ольґінскіє, хто не дослухається до проповідей Дємурокассандри, той ризикує залишитися із розбитою пляшкою стєкламоя)
(а як по суті: бізнес, звісно, бізнесом, але і політику можна використати як "зачепку" - "наш трамп" ясно же сказав - "вкрадене ['кримнаш'] має бути повернене (законному власнику)". Інакше, врешті, надто вже складно пояснити якимось іранцям чи ким-чен-инам, навіщо ж слід відмовлятися від власної ядерної зброї)
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:37
Классно санкциями взули Дерирыбку
Акции "Русала", крупнейшего в России производителя алюминия, рухнули на 15,7%
Бумаги En+, через которую Дерипаска помимо алюминиевых заводов контролирует электростанции мощностью почти 20 гигаватт, обвалились на 19,6%
Показательно и объяснение причин санкций, которые приводит Минфин США. Это "оккупация Крыма, разжигание насилия на востоке Украины, поставки режиму Асада ресурсов и оружия для бомбежки собственного мирного населения и попытки подорвать западную демократию и вредоносной деятельностью в киберпространстве".
По большому счёту, это прямой сигнал всем - сворачивайте операции с крупными российскими компаниями.
И похоже, что это только начало...
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:34
Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.
Все верно. До возврата Крыма и вывода руссофашни с Донбасса -санкции должны идти по нарастающей и регулярно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:44
Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.
По всей видимости, каждая фамилия и каждое юридическое лицо, попавшие в сегодняшний санкционный список, имеют важное значение, связанное с ее положением как во внутрироссийских, так и во внешних раскладах. Попавший в списки Дерипаска попал тяжелее всех - и в персональном качестве, и в виде подконтрольных ему компаний. Уже приходят сообщения, что американские инвесторы обязаны до полудня 7 мая избавиться от акций компаний En+, «Русал» и ГАЗ, с остальными компаниями, оказавшимися под санкциями Минфина, отношения должны быть разорваны до полудня 5 июня. Удар очень тяжелый, не зря акции En+ рухнули сразу на 20%.
Эль Мюрид
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