США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:02

Хоть бы объяснили чего такие найпотужные наезды? Поддержка Украине через 4 года аннексии Крыма или Юле Скрипаль...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.