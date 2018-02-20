RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США завдали найпотужнішого
удару по російському бізнесу...

США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:09

Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.

людям РФ ровно на этот список а Дирипаска скупит свои активы со скидкой и хорошей скидкой денег как у дурака махорки. да и развала РФ уже 4 года ждут а растут только резервы ЦБ там уже 457 лярдов зеленых. вернули все потраченное в 14м году.
SilverD
 
Повідомлень: 122
З нами з: 21.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:14

  SilverD написав:людям РФ ровно на этот список а Дирипаска скупит свои активы со скидкой и хорошей скидкой денег как у дурака махорки. да и развала РФ уже 4 года ждут а растут только резервы ЦБ там уже 457 лярдов зеленых. вернули все потраченное в 14м году.


о, старая методичка, как ВВХ всех переиграл на скупке дешевеющего раша бизнеса :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:17

Очищенная патриотичная элита - залог развития государства. Необходимость строить свое будущее и будущее своих детей совпадает с интересами народа. Что хорошего, когда государственные мужи вылавливают у туалетов лидеров ведущих стран? Когда дети выезжают в благополучные страны, когда выводятся капиталы и покупается недвижимость?
nik1
 
Повідомлень: 916
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:09

Крепкие дружеские объятия Запада хорошо видны на примере Украины. Производство останавливается, народ выезжает, за годы независимости выведено денег эквивалентно годовому ВВП и сумме
nik1
 
Повідомлень: 916
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами
R2 » Вів 06 бер, 2018 11:17
4 252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 20:23
Ratatui
Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу
R2 » Сер 28 лют, 2018 16:09
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 16:09
antey1969
Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження 1, 2
R2 » Вів 20 лют, 2018 11:04
11 584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 10:54
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9810)
07.04.2018 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.