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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 11:09
Re: США завдали найпотужнішого удару по російському бізнесу.
людям РФ ровно на этот список а Дирипаска скупит свои активы со скидкой и хорошей скидкой денег как у дурака махорки. да и развала РФ уже 4 года ждут а растут только резервы ЦБ там уже 457 лярдов зеленых. вернули все потраченное в 14м году.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:14
о, старая методичка, как ВВХ всех переиграл на скупке дешевеющего раша бизнеса
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:17
Очищенная патриотичная элита - залог развития государства. Необходимость строить свое будущее и будущее своих детей совпадает с интересами народа. Что хорошего, когда государственные мужи вылавливают у туалетов лидеров ведущих стран? Когда дети выезжают в благополучные страны, когда выводятся капиталы и покупается недвижимость?
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:09
Крепкие дружеские объятия Запада хорошо видны на примере Украины. Производство останавливается, народ выезжает, за годы независимости выведено денег эквивалентно годовому ВВП и сумме
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