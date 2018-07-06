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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:37
Подскажите кто ставил на дом солнечные ел. :?: когда реально
Подскажите кто ставил на дом солнечные ел. когда реально окупилось, и сроки эксплуатации панелей
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:56
только за свои деньги и только 30 кВт
elenasimons выгодно 30 кВт, окупается 5 лет, государственный кредит под 2% развод чистой воды, выгодно без резерва без аккумуляторов и значительно дешевле за свои деньги. Цена решения $ 25 000 за свои , с вариациями + - $ 2000.
свинорыл
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:22
Re: Подскажите кто ставил на дом солнечные ел. :?: когда реа
А якщо є потреба використаня сонячної енергіі для опалення будинку, приготування іжі та нагрівання іжі ? Мети здавати сонячну енергію за зеленим тарифом нема. Чи потягне сонячна станція саме опалення, гарячу воду та готування іжі ?
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:53
maxprofit
Ви що будинок в безлюдному місці хочете обладнати сонячними батареями?
Здавати вигідно, ви ж здавати можете за 18євроцентів, а купуєте по звичайному тарифу для населення.
Ну а якщо таки в безлюдному місці, то рахуйте потужність генерації і потужність споживання...
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:20
maxprofit для опалення є теплові насоси та сонячні колектори. Дрова і газ дешевше .
свинорыл
Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:42
Re: Подскажите кто ставил на дом солнечные ел. :?: когда реа
Ну скажу відверто, що встановлення сонячних батарей дороге задоволення...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:36
Re: Подскажите кто ставил на дом солнечные ел. :?: когда реа
Нет вы ничего не купуєте.. вы сдали 100 кВт например за месяц а из сети выкачали 90кВт.. денег вам заплатят только за разницу.. то есть 10кВт. Если вы думаете что сольете в сеть 100кВт по 18євроцентів а потом купите с нее 90кВт по 0,90 грн то ошибаетесь... если же потребление больше чем попадает от вас в сеть то вообще ничего не получите а еще и доплатить придется..
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:39
Re: Подскажите кто ставил на дом солнечные ел. :?: когда реа
Это безумие в экономическом плане...свет да а опалення особо зимою когда панели СЭС если 10-20% выдают от номинала то и то хорошо в облачные или снежные дни... для света вам пары АКБ хватит а вот на отопление на АКБ вы просто разоритесь...
Ткните калорифер в автомобильный АКБ и посмотрите на сколько его хватит))..а потом целый день заряжайте его от генератора машины если нет для опыта панели СЭС)).. вот как то так выйдет)
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