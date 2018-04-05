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"Інтерпайп" закликає скасувати ПДВ на операції з...
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:49
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Інтерпайп" вважає за необхідне скасувати стягнення ПДВ на операції з металобрухтом на постійній основі. Таку думку в ході розширеного засідання ради директорів Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" висловив Дмитро Кисилевський, директор з корпоративних відносин "Інтерпайпу".
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