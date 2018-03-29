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Для автомобілів у ЄС почали діяти нові вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:12
Пропонуємо до обговорення:
У кожного авто має бути присутня eCall.
Дивися повний текст Для автомобілів у ЄС почали діяти нові вимоги
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:13
Кто будет платить за ложные срабатывания/вызовы ?
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