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Ахметову не вдалося розморозити
свої закордонні активи — ЗМІ

Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:54

Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з рішенням суду від 5 квітня, активи залишаються заблокованими, пише DW.

Дивися повний текст Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:55

Ренат, всі претензії до друга Петі.
meritus
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