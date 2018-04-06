Згідно з рішенням суду від 5 квітня, активи залишаються заблокованими, пише DW.
Дивися повний текст Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:54
Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:29
Есть мнение, что эту "блокировку" сам Ахметов и организовал, чтоб у него не забрали Укртелеком
Всё IMHO
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