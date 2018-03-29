|
|
Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову Кабміну оприлюднено на сайті уряду.
Дивися повний текст Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при порушенні будуть позбавлені його назавжди
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81269
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:59
что за бред? приведите полный текст где указанно лишение навсегда
-
acidw1
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 14.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|58
|
|
|5
|248
|
|
|5
|291
|
Чет 29 бер, 2018 00:37
EKO
реклама