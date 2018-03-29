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Кабмін: водії з першим
дворічним посвідченням при...

Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:58

Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову Кабміну оприлюднено на сайті уряду.

Дивися повний текст Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при порушенні будуть позбавлені його назавжди.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:59

что за бред? приведите полный текст где указанно лишение навсегда
acidw1
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