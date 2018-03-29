Відповідну постанову Кабміну оприлюднено на сайті уряду.
Дивися повний текст Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при порушенні будуть позбавлені його назавжди.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:58
Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін: водії з першим дворічним посвідченням при порушенні будуть позбавлені його назавжди.
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