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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:13

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки.

Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2 тисячі гривень.
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