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Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки.
Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2 тисячі гривень
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