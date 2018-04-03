Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки.
Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2 тисячі гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:13
Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2 тисячі гривень.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:48
Меня доставляют подобные комментарии. Кому чего, а вате майдан во всем виноват.
По сути: а кто мешает получать не минималку? Ответ очевиден - лень. Лень учиться, лень повышать квалификацию, производительность труда. Лень начинать свое дело - да хоть 3 коровы завести. Я не вижу непреодолимых причин, почему среднестатистический украинец не может зарабатывать, например, меньше 10к в месяц.
При всей моей нелюбви к хунте - в нашей стране есть полная свобода выбора: хочешь - зарабатывай здесь, хочешь - будь рабом на минималку, хочешь - вали в Польшу в рабство и получай в 3-5 раз больше. Если государство не способно - бери жизнь в свои руки.
Милейший, вы лучше вините сразу Создателя (или в кого вы там верите, если верите), что он создал Порошенка, чего мелочиться.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:56
После 2019-го можно прогнозировать и 100 тыс минимальной ЗП. За свои слова все равно отвечать не придется
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:13
О, да, спасибо! А вместе минимальной з/п и тарифы на ЖКУ подтянут: https://minfin.com.ua/2018/04/06/33108793/
реклама
|