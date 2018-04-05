Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

se64plus написав:

Меня доставляют подобные комментарии. Кому чего, а вате майдан во всем виноват. По сути: а кто мешает получать не минималку? Ответ очевиден - лень. Лень учиться, лень повышать квалификацию, производительность труда. Лень начинать свое дело - да хоть 3 коровы завести. Я не вижу непреодолимых причин, почему среднестатистический украинец не может зарабатывать, например, меньше 10к в месяц. При всей моей нелюбви к хунте - в нашей стране есть полная свобода выбора: хочешь - зарабатывай здесь, хочешь - будь рабом на минималку, хочешь - вали в Польшу в рабство и получай в 3-5 раз больше. Если государство не способно - бери жизнь в свои руки. Милейший, вы лучше вините сразу Создателя (или в кого вы там верите, если верите), что он создал Порошенка, чего мелочиться.