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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:13

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки.

Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2 тисячі гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:36

Дякуемо зи сльозамы на очах. Не зря майдан стоял!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:48

Дякуемо зи сльозамы на очах. Не зря майдан стоял!

Меня доставляют подобные комментарии. Кому чего, а вате майдан во всем виноват.
По сути: а кто мешает получать не минималку? Ответ очевиден - лень. Лень учиться, лень повышать квалификацию, производительность труда. Лень начинать свое дело - да хоть 3 коровы завести. Я не вижу непреодолимых причин, почему среднестатистический украинец не может зарабатывать, например, меньше 10к в месяц.
При всей моей нелюбви к хунте - в нашей стране есть полная свобода выбора: хочешь - зарабатывай здесь, хочешь - будь рабом на минималку, хочешь - вали в Польшу в рабство и получай в 3-5 раз больше. Если государство не способно - бери жизнь в свои руки.
Та не ма за що! Порошенко получил почти 1 млн грн процентов в МИБ https://news.finance.ua/ru/news/-/42416 ... ntov-v-mib

Милейший, вы лучше вините сразу Создателя (или в кого вы там верите, если верите), что он создал Порошенка, чего мелочиться.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:56

После 2019-го можно прогнозировать и 100 тыс минимальной ЗП. За свои слова все равно отвечать не придется
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:13

О, да, спасибо! А вместе минимальной з/п и тарифы на ЖКУ подтянут: https://minfin.com.ua/2018/04/06/33108793/
anvlad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:25

  se64plus написав: Меня доставляют подобные комментарии. Кому чего, а вате майдан во всем виноват. По сути: а кто мешает получать не минималку? Ответ очевиден - лень. Лень учиться, лень повышать квалификацию, производительность труда. Лень начинать свое дело - да хоть 3 коровы завести. Я не вижу непреодолимых причин, почему среднестатистический украинец не может зарабатывать, например, меньше 10к в месяц. При всей моей нелюбви к хунте - в нашей стране есть полная свобода выбора: хочешь - зарабатывай здесь, хочешь - будь рабом на минималку, хочешь - вали в Польшу в рабство и получай в 3-5 раз больше. Если государство не способно - бери жизнь в свои руки. Милейший, вы лучше вините сразу Создателя (или в кого вы там верите, если верите), что он создал Порошенка, чего мелочиться.

а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:55

Не знаю, що там Грося з Порошенком робили, але у мене офіційна частина зарплати зросла з 3,2 до 6 тис. Може конверти притисли і власники не можуть готівка назбирати?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:52

  andriyzhagun написав:Не знаю, що там Грося з Порошенком робили, але у мене офіційна частина зарплати зросла з 3,2 до 6 тис. Може конверти притисли і власники не можуть готівка назбирати?

Я так понимаю это антиреклама. Я с 20000 незнаю как семью прокормить...
mr_haos-999
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 00:54

  svetoch-10 написав:а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные....

Ха, вы лишь немного не угадали. Я родился в райцентре, в семье, где картошку ели с картошкой, а макароны со шпротами с кишками были праздником, где православие головного могза было нормой, а предков переполняла ностальгия по совку. Но это не помешало мне осознать, в какой ж$%пе я нахожусь, сделать выводы, и рвать ее самую, что-бы что-то поменять. И сейчас мне пофиг, кризис или нет - я не царек (даже по местным меркам), но чувствую себя отлично.
Так что же это, я, типа, один такой красавчик, или здесь есть что-то еще?
Бросайте в меня камни, но я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.
Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум?
se64plus
 
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