Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Додано: Суб 07 кві, 2018 00:54

svetoch-10 написав: а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные.... а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные....

Ха, вы лишь немного не угадали. Я родился в райцентре, в семье, где картошку ели с картошкой, а макароны со шпротами с кишками были праздником, где православие головного могза было нормой, а предков переполняла ностальгия по совку. Но это не помешало мне осознать, в какой ж$%пе я нахожусь, сделать выводы, и рвать ее самую, что-бы что-то поменять. И сейчас мне пофиг, кризис или нет - я не царек (даже по местным меркам), но чувствую себя отлично.Так что же это, я, типа, один такой красавчик, или здесь есть что-то еще?Бросайте в меня камни, но я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум?