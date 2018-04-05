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Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 кві, 2018 06:45
mr_haos-999 написав:
Я так понимаю это антиреклама. Я с 20000 незнаю как семью прокормить...
Эти клоуны тут за шОкОладки посты пишут, а 6000 для них- это мечта-мечт! : )
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