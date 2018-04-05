Как вам новости о том, что что Украина все больше импортирует, например, сыров?
Я ответил на ваш вопрос?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 10:54
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:07
Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
Всё верно! Ленивый ищет причину ничего не делать и винит во всём власть, едут непонятно куда чёрт знает куда - работать на "дядю" из Польши и получать копейки что бы прокормить себя.......
Работать можно на себя, в интернете, просто некоторые слишком туго соображают в нашей стране и ищут способы как лишний раз упрекнуть власть за их лень.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:51
se64plus 3 коровы имеют 10 млн Украинцев, но сдают по квотам в Европу только приближенные к власти, остальные бедонами выливают и не надо гнать на самый трудолюбивый народ в мире! Если вам повезло,то не надо рассказывать что в остальных руки кривые. За 7к в Украине выжить нереально (в среднем на 1 человека 4К). И проблема очень большая когда 10-15 млн людей выезжают на заработки за границу, а не как у президента все ок, все отлично (ездим на Мальдивы).
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:56
Статья не актуальна, так как после 2019 года надеюсь мы про этих рехформаторов, что хотят раскрутить колесо гиперинфляции не услышим.
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:02
а им на смену кто придет? Юля, Ляшко или Шуфрич?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:05
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