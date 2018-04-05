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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:54

  slavek написав:
  se64plus написав:Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум?

А молоко куда сдавать будете ,в Киев возить?

Как вам новости о том, что что Украина все больше импортирует, например, сыров?
Я ответил на ваш вопрос?
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:07

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  se64plus написав:я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.


Всё верно! Ленивый ищет причину ничего не делать и винит во всём власть, едут непонятно куда чёрт знает куда - работать на "дядю" из Польши и получать копейки что бы прокормить себя.......

Работать можно на себя, в интернете, просто некоторые слишком туго соображают в нашей стране и ищут способы как лишний раз упрекнуть власть за их лень.
deniszhushman
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:51

se64plus 3 коровы имеют 10 млн Украинцев, но сдают по квотам в Европу только приближенные к власти, остальные бедонами выливают и не надо гнать на самый трудолюбивый народ в мире! Если вам повезло,то не надо рассказывать что в остальных руки кривые. За 7к в Украине выжить нереально (в среднем на 1 человека 4К). И проблема очень большая когда 10-15 млн людей выезжают на заработки за границу, а не как у президента все ок, все отлично (ездим на Мальдивы).
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:56

Статья не актуальна, так как после 2019 года надеюсь мы про этих рехформаторов, что хотят раскрутить колесо гиперинфляции не услышим.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:02

  Джон написав:Статья не актуальна, так как после 2019 года надеюсь мы про этих рехформаторов, что хотят раскрутить колесо гиперинфляции не услышим.


а им на смену кто придет? Юля, Ляшко или Шуфрич? :D
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:05

  Джон написав:Статья не актуальна, так как после 2019 года надеюсь мы про этих рехформаторов, что хотят раскрутить колесо гиперинфляции не услышим.

Э-Э-Э,нет,услышать новости о них как раз бы и хотелось :mrgreen:
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:55

  SuperNeo написав:se64plus 3 коровы имеют 10 млн Украинцев, но сдают по квотам в Европу только приближенные к власти, остальные бедонами выливают и не надо гнать на самый трудолюбивый народ в мире! Если вам повезло,то не надо рассказывать что в остальных руки кривые. За 7к в Украине выжить нереально (в среднем на 1 человека 4К). И проблема очень большая когда 10-15 млн людей выезжают на заработки за границу, а не как у президента все ок, все отлично (ездим на Мальдивы).

Уважаемый сказочник, на начало 17 года в Украине было 2,12 млн коров (Госстат), с 12 года поголовье сокращается. На экспорт идет исключительно от крупных ферм или кооперативов в приграничных нас. пунктах, вы тут явно не в танке. Кто мешает селянам создавать кооперативы и продавать собственный продукт? Полно примеров на западной Украине, Гугл вам в помощь. А мешает лень, недоверие друг к другу.
Вы научитесь читать для начала, я не писал про кривые руки, я писал про лень. И дело тут не в везении.
Проблема - да, выехали самые успешные, остались ленивые и стойкие. Только тут непонятно - кого вы вините на этот раз, людей что выехали, если власть?
Вините дальше Президента, может от этого станете жить лучше. Плохому танцору...
  Pupsik написав: А им на смену кто придет? Юля, Ляшко или Шуфрич? :D

Главная заслуга Майдана заключается в том, что все больше людей окончательно поняли, что нужно надеяться только на себя, а не на государство (гудбай совок). И что в ближайшее десятилетие кардинально ничего не поменяется. Ибо выбирать некого - одно г#$но среди политиков.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:48

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  se64plus написав:Главная заслуга Майдана заключается в том, что все больше людей окончательно поняли, что нужно надеяться только на себя, а не на государство (гудбай совок)

так себе заслуга. Ведь если чего случится то куда бежит гражданин за защитой и помощью? Правильно в полицию и суды (а что это если не представители власти-государства?). А т.к. надежды на государство нет (свои функции оно не выполняет или выполняет, но избирательно), то зачем нужно тогда такое государство?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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