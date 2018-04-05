Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Додано: Суб 07 кві, 2018 12:55

SuperNeo написав: se64plus 3 коровы имеют 10 млн Украинцев, но сдают по квотам в Европу только приближенные к власти, остальные бедонами выливают и не надо гнать на самый трудолюбивый народ в мире! Если вам повезло,то не надо рассказывать что в остальных руки кривые. За 7к в Украине выжить нереально (в среднем на 1 человека 4К). И проблема очень большая когда 10-15 млн людей выезжают на заработки за границу, а не как у президента все ок, все отлично (ездим на Мальдивы). 3 коровы имеют 10 млн Украинцев, но сдают по квотам в Европу только приближенные к власти, остальные бедонами выливают и не надо гнать на самый трудолюбивый народ в мире! Если вам повезло,то не надо рассказывать что в остальных руки кривые. За 7к в Украине выжить нереально (в среднем на 1 человека 4К). И проблема очень большая когда 10-15 млн людей выезжают на заработки за границу, а не как у президента все ок, все отлично (ездим на Мальдивы).

Pupsik написав: А им на смену кто придет? Юля, Ляшко или Шуфрич? А им на смену кто придет? Юля, Ляшко или Шуфрич?

Уважаемый сказочник, на начало 17 года в Украине было 2,12 млн коров (Госстат), с 12 года поголовье сокращается. На экспорт идет исключительно от крупных ферм или кооперативов в приграничных нас. пунктах, вы тут явно не в танке. Кто мешает селянам создавать кооперативы и продавать собственный продукт? Полно примеров на западной Украине, Гугл вам в помощь. А мешает лень, недоверие друг к другу.Вы научитесь читать для начала, я не писал про кривые руки, я писал про лень. И дело тут не в везении.Проблема - да, выехали самые успешные, остались ленивые и стойкие. Только тут непонятно - кого вы вините на этот раз, людей что выехали, если власть?Вините дальше Президента, может от этого станете жить лучше. Плохому танцору...Главная заслуга Майдана заключается в том, что все больше людей окончательно поняли, что нужно надеяться только на себя, а не на государство (гудбай совок). И что в ближайшее десятилетие кардинально ничего не поменяется. Ибо выбирать некого - одно г#$но среди политиков.