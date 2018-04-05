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Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:50

se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:11

Вы что, бабушке в селе предлагаете сделать сыроварню, сертифицировать продукт и искать его сбыт?

Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.
Как - я уже писал выше, не поленитесь прочитать. И это только один пример из, наверное, сотни.
  RomanTik написав:se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.

Вы еще скажите, что пилацаи вам помогут, когда за вами придут с битой.
Вспоминается анекдот: звонит мужик в отделение: "меня хотят убить" - "как убьют, тогда и обращайтесь".
Лучший способ выиграть битву - избежать сражения (с)
Мы живем в феодальном государстве, дарвинизм процветает. Или я не прав? Система ("правоохранительные органы", "суды", бюрократия, "медицина" и т.д.) - не на стороне обычных граждан. Поэтому, нужно пользоваться этой системой ровно настолько, насколько это выгодно. И обходить узкие места, чтобы не зависеть от этой самой системы.
se64plus
 
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