Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:50
se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 18:11
Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.
Как - я уже писал выше, не поленитесь прочитать. И это только один пример из, наверное, сотни.
Вы еще скажите, что пилацаи вам помогут, когда за вами придут с битой.
Вспоминается анекдот: звонит мужик в отделение: "меня хотят убить" - "как убьют, тогда и обращайтесь".
Лучший способ выиграть битву - избежать сражения (с)
Мы живем в феодальном государстве, дарвинизм процветает. Или я не прав? Система ("правоохранительные органы", "суды", бюрократия, "медицина" и т.д.) - не на стороне обычных граждан. Поэтому, нужно пользоваться этой системой ровно настолько, насколько это выгодно. И обходить узкие места, чтобы не зависеть от этой самой системы.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41
так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....
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