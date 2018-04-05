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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:50

se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:11

Вы что, бабушке в селе предлагаете сделать сыроварню, сертифицировать продукт и искать его сбыт?

Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.
Как - я уже писал выше, не поленитесь прочитать. И это только один пример из, наверное, сотни.
  RomanTik написав:se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.

Вы еще скажите, что полацаи вам помогут, когда за вами придут с битой.
Вспоминается анекдот: звонит мужик в отделение: "меня хотят убить" - "как убьют, тогда и обращайтесь".
Лучший способ выиграть битву - избежать сражения (с)
Мы живем в феодальном государстве, дарвинизм процветает. Или я не прав? Система ("правоохранительные органы", "суды", бюрократия, "медицина" и т.д.) - не на стороне обычных граждан. Поэтому, нужно пользоваться этой системой ровно настолько, насколько это выгодно. И обходить узкие места, чтобы не зависеть от этой самой системы.
Востаннє редагувалось se64plus в Суб 07 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41

  se64plus написав:
  svetoch-10 написав:а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные....

Ха, вы лишь немного не угадали. Я родился в райцентре, в семье, где картошку ели с картошкой, а макароны со шпротами с кишками были праздником, где православие головного могза было нормой, а предков переполняла ностальгия по совку. Но это не помешало мне осознать, в какой ж$%пе я нахожусь, сделать выводы, и рвать ее самую, что-бы что-то поменять. И сейчас мне пофиг, кризис или нет - я не царек (даже по местным меркам), но чувствую себя отлично.
Так что же это, я, типа, один такой красавчик, или здесь есть что-то еще?
Бросайте в меня камни, но я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.
Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум?

так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12

Вы что, бабушке в селе предлагаете сделать сыроварню, сертифицировать продукт и искать его сбыт?


  se64plus написав:Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.


В основном да, есть еще алкаши и очень небольшое количество трудоспособного молодого мужского и женского населения даже в моем селе в 50км от Киева.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:33

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  svetoch-10 написав:так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....

Воу, полегче. Насчет короны, вырвался, плевания и срания на всех – кокс вреден для здоровья. Да и вообще, к психиатру хоть иногда сходить полезно.
Насчет родителей: не знаете всей ситуации, а судите. Уважать можно по-разному, и уважают (или нет) за поступки. На этом дискуссия с вами окончена, т.к. вы переводите суть проблемы в обыкновенный срач.
Религия в 21 веке – зло. Никто бога не видел, но требуют в него верить. Не логично.
Совок был построен на костях десятков миллионов, вырос на пропаганде и развалился от рук некомпетентных «руководителей». «Колос на глиняных ногах», хорошая метафора.
Совок дал нам медицину такого уровня, что, в свое время, врач в том же райцентре чуть меня не грохнул передозировкой наркоза при рутинной операции (90й год). Клиническая смерть, еле откачали.
В то же время «загнивающий запад» вплотную подошел к истинному социализму – последней стадии развития капитализма. БОД, уровень технологий, образования, медицины…
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