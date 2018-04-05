Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41

se64plus написав: svetoch-10 написав: а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные.... а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные....

Ха, вы лишь немного не угадали. Я родился в райцентре, в семье, где картошку ели с картошкой, а макароны со шпротами с кишками были праздником, где православие головного могза было нормой, а предков переполняла ностальгия по совку. Но это не помешало мне осознать, в какой ж$%пе я нахожусь, сделать выводы, и рвать ее самую, что-бы что-то поменять. И сейчас мне пофиг, кризис или нет - я не царек (даже по местным меркам), но чувствую себя отлично.

Так что же это, я, типа, один такой красавчик, или здесь есть что-то еще?

Бросайте в меня камни, но я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.

Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум? Ха, вы лишь немного не угадали. Я родился в райцентре, в семье, где картошку ели с картошкой, а макароны со шпротами с кишками были праздником, где православие головного могза было нормой, а предков переполняла ностальгия по совку. Но это не помешало мне осознать, в какой ж$%пе я нахожусь, сделать выводы, и рвать ее самую, что-бы что-то поменять. И сейчас мне пофиг, кризис или нет - я не царек (даже по местным меркам), но чувствую себя отлично.Так что же это, я, типа, один такой красавчик, или здесь есть что-то еще?Бросайте в меня камни, но я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум?

так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....