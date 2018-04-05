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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:50

se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:11

Вы что, бабушке в селе предлагаете сделать сыроварню, сертифицировать продукт и искать его сбыт?

Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.
Как - я уже писал выше, не поленитесь прочитать. И это только один пример из, наверное, сотни.
  RomanTik написав:se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.

Вы еще скажите, что полацаи вам помогут, когда за вами придут с битой.
Вспоминается анекдот: звонит мужик в отделение: "меня хотят убить" - "как убьют, тогда и обращайтесь".
Лучший способ выиграть битву - избежать сражения (с)
Мы живем в феодальном государстве, дарвинизм процветает. Или я не прав? Система ("правоохранительные органы", "суды", бюрократия, "медицина" и т.д.) - не на стороне обычных граждан. Поэтому, нужно пользоваться этой системой ровно настолько, насколько это выгодно. И обходить узкие места, чтобы не зависеть от этой самой системы.
Востаннє редагувалось se64plus в Суб 07 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41

  se64plus написав:
  svetoch-10 написав:а вы родитесь в деревне, километров этак в 20 от райцентра, в семье где майонез за счастье, вырастите там, не опуститесь..... и вот отсюда можете начать говорить про среднестатистического украинца, в райцентрах и даже в областных центрах ситуация получше... но за счет 7 млн. уехавших - хоть какие-то рабочие места есть свободные....

Ха, вы лишь немного не угадали. Я родился в райцентре, в семье, где картошку ели с картошкой, а макароны со шпротами с кишками были праздником, где православие головного могза было нормой, а предков переполняла ностальгия по совку. Но это не помешало мне осознать, в какой ж$%пе я нахожусь, сделать выводы, и рвать ее самую, что-бы что-то поменять. И сейчас мне пофиг, кризис или нет - я не царек (даже по местным меркам), но чувствую себя отлично.
Так что же это, я, типа, один такой красавчик, или здесь есть что-то еще?
Бросайте в меня камни, но я не никогда не поверю, что в цифровой век, где абсолютно все можно найти в интернете, люди не могут поменять в первую очередь себя, получить знания, выйти на качественно другой уровень.
Я выше про 3 коровы говорил, ничего не приходит на ум?

так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12

Вы что, бабушке в селе предлагаете сделать сыроварню, сертифицировать продукт и искать его сбыт?


  se64plus написав:Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.


В основном да, есть еще алкаши и очень небольшое количество трудоспособного молодого мужского и женского населения даже в моем селе в 50км от Киева.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:33

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  slavek написав:В основном да, есть еще алкаши и очень небольшое количество трудоспособного молодого мужского и женского населения даже в моем селе в 50км от Киева.

Да, ближе к крупным городам сельского населения меньше, и это понятно. Но из 10 миллионов, миллион точно наберется. Этого достаточно (трудовых ресурсов), чтобы, как минимум, обеспечить внутреннее потребление. Тут звучала фраза про самый трудолюбивый народ... Откуда тогда берутся алкаши? Ах да, у нас же, формально, свобода выбора. И это их выбор.

  svetoch-10 написав:так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....

Воу, полегче. Насчет короны, вырвался, плевания и срания на всех – кокс вреден для здоровья. Да и вообще, к психиатру хоть иногда сходить полезно.
Насчет родителей: не знаете всей ситуации, а судите. Уважать можно по-разному, и уважают (или нет) за поступки. На этом дискуссия с вами окончена, т.к. вы переводите суть проблемы в обыкновенный срач.
Религия в 21 веке – зло. Никто бога не видел, но требуют в него верить. Не логично.
Совок был построен на костях десятков миллионов, вырос на пропаганде и развалился от рук некомпетентных «руководителей». «Колосс на глиняных ногах», хорошая метафора.
Совок дал нам медицину такого уровня, что, в свое время, врач в том же райцентре чуть меня не грохнул передозировкой наркоза при рутинной операции (90й год). Клиническая смерть, еле откачали.
В то же время «загнивающий запад» вплотную подошел к истинному социализму – последней стадии развития капитализма. БОД, уровень технологий, образования, медицины…
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:47

se64plus, вы так и не ответили - что делать, если к вам придет бугай с битой, у которого здоровья больше чем у вас.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:32

  svetoch-10 написав:я так понимаю что вы расстраиваетесь что вашего господина зовут не Ганс??? и вы не лижете сапог господина благодаря своим предкам? ну так счас как раз самое время, идите лижите.
насчет Бога - каждый верит в то, что считает нужным, и ваше время еще впереди - поверите, а человек не уважающий свою историю будущего не имеет, что вы и подтверждаете своими мыслями. На этом как вы красиво выразились дискуссия с вами закончена, удачи

Душевно больным место в психушке.

  RomanTik написав:se64plus, вы так и не ответили - что делать, если к вам придет бугай с битой, у которого здоровья больше чем у вас.

Вообще-то ответил...
А с какой стати ко мне должен придти бугай? Во первых, я не допущу такой (конфликтной) ситуации, так как у меня нет привычки спорить с неадекватами. И это решение 99% возможных проблем. Во вторых, у меня дома сигнализация, видео, собака и ствол (легальный, если что).
А в остальном - никто не застрахован от того, что на вас не упадет, например, сосулька или кирпич.
Не пойму к чему вы...
При чем тут мой призыв минимизировать использование "услуг" системы к бугаям с битами? :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 06:08

  slavek написав:В основном да, есть еще алкаши и очень небольшое количество трудоспособного молодого мужского и женского населения даже в моем селе в 50км от Киева.

  se64plus написав:Да, ближе к крупным городам сельского населения меньше, и это понятно. Но из 10 миллионов, миллион точно наберется. Этого достаточно (трудовых ресурсов), чтобы, как минимум, обеспечить внутреннее потребление. Тут звучала фраза про самый трудолюбивый народ... Откуда тогда берутся алкаши? Ах да, у нас же, формально, свобода выбора. И это их выбор.


Процесс деградации села был запущен задолго до развала СССР с выдачей колхозникам паспортов,но незалежность с развалом колхозов,совхозов,птице- и свинофабрик,сахарных,консервных и пр.заводов многократно ускорила его - реально в селе работать некому.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:18

  slavek написав:Процесс деградации села был запущен задолго до развала СССР с выдачей колхозникам паспортов,но незалежность с развалом колхозов,совхозов,птице- и свинофабрик,сахарных,консервных и пр.заводов многократно ускорила его - реально в селе работать некому.

Основная причина деградации (и одна из весовмых причин развала совка) - отсутствие права собственности. Это уже было описано всеми экономистами с мировым именем. Во всем цивилизованном мире фермеры живут и работают нормально, потому что чувствуют себя хозяевами своей земли. А совковые колхозы были де факто очередным видом рабства.
Сюда добавить экстенсивное производство, плановую экономику, отсутствие рынка...
Да, кстати, насчет свободы заблуждений: многие ностальгирующие по совку говорят, мол, была великая страна, бла, бла, разрушили. Вот настолько великая, что саморазрушилась в одно мгновение. И им от этого становится обидно. Но они не могут найти в себе силы (как немцы в свое время), и признать, что все, во что они верили, оказалось злом и пропагандой.
Соглашусь, что при совке были некоторые позитивные моменты. Но, представьте, если бы рассейская империя пошла по европейскому пути развития. Возможно, не было бы десятков миллионов жертв, Гитлер (в одно время союзник Сталина) не развязал бы вторую мировую.
Но история не терпит сослагательного наклонения...
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