Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:50
se64plus это как? Анархия мать порядка? Брать биту и отоваривать обидчика? Так в это случае как раз и проявится избирательное правосудие. И это я уже молчу что бита может оказаться длиннее и толще у обидчика.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:11
Ага, у нас одни бабушки в селе живут, больше никого нет.
Как - я уже писал выше, не поленитесь прочитать. И это только один пример из, наверное, сотни.
Вы еще скажите, что полацаи вам помогут, когда за вами придут с битой.
Вспоминается анекдот: звонит мужик в отделение: "меня хотят убить" - "как убьют, тогда и обращайтесь".
Лучший способ выиграть битву - избежать сражения (с)
Мы живем в феодальном государстве, дарвинизм процветает. Или я не прав? Система ("правоохранительные органы", "суды", бюрократия, "медицина" и т.д.) - не на стороне обычных граждан. Поэтому, нужно пользоваться этой системой ровно настолько, насколько это выгодно. И обходить узкие места, чтобы не зависеть от этой самой системы.
Востаннє редагувалось se64plus в Суб 07 кві, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41
так и я из райцентра, только в отличие от вас корону себе не цепляю и трезво смотрю на вещи, а не плюю на все и всех. Кроме желания вырваться нужны еще и определенные объективные факторы, чтобы массово(среднестатистически по вашему) люди могли себя реализовать. Насчет православия что то не так? так вспомните что нам дало католичество, инквизиция и индульгенции (узаконенное откупление от наказания)и ... много еще чего "полезного"... Судя по словам о родителях вы их не уважаете. А благодаря им вы жили и росли, при совке построена большая часть того, что счас эксплуатируется на Украине и добросовестно "поносится" не хорошими словами, переименовывается, вместо того чтобы строить свое новое и называть как тебе захочется, совок имел свой суверенитет.... совок вам образование дал и медицину, то что он развалился жаль, можно было бы переориентировать по нормальному и избежать многих вещей. Вы всплыли, а теперь ..рать вам на окружающих, и по сути на гос-во вам тоже ...., отсюда отсутствие норм патриотизма к стране..... а в том же совке он был, или вы думаете великую отечественную ссср просто так выиграл? а за 10 лет после войны отстроились тоже просто так? там люди делали, а не говорили я вот вырвался и мне плевать....
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12
В основном да, есть еще алкаши и очень небольшое количество трудоспособного молодого мужского и женского населения даже в моем селе в 50км от Киева.
back in USSR
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:33
Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
Да, ближе к крупным городам сельского населения меньше, и это понятно. Но из 10 миллионов, миллион точно наберется. Этого достаточно (трудовых ресурсов), чтобы, как минимум, обеспечить внутреннее потребление. Тут звучала фраза про самый трудолюбивый народ... Откуда тогда берутся алкаши? Ах да, у нас же, формально, свобода выбора. И это их выбор.
Воу, полегче. Насчет короны, вырвался, плевания и срания на всех – кокс вреден для здоровья. Да и вообще, к психиатру хоть иногда сходить полезно.
Насчет родителей: не знаете всей ситуации, а судите. Уважать можно по-разному, и уважают (или нет) за поступки. На этом дискуссия с вами окончена, т.к. вы переводите суть проблемы в обыкновенный срач.
Религия в 21 веке – зло. Никто бога не видел, но требуют в него верить. Не логично.
Совок был построен на костях десятков миллионов, вырос на пропаганде и развалился от рук некомпетентных «руководителей». «Колосс на глиняных ногах», хорошая метафора.
Совок дал нам медицину такого уровня, что, в свое время, врач в том же райцентре чуть меня не грохнул передозировкой наркоза при рутинной операции (90й год). Клиническая смерть, еле откачали.
В то же время «загнивающий запад» вплотную подошел к истинному социализму – последней стадии развития капитализма. БОД, уровень технологий, образования, медицины…
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:47
se64plus, вы так и не ответили - что делать, если к вам придет бугай с битой, у которого здоровья больше чем у вас.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Нед 08 кві, 2018 00:32
Душевно больным место в психушке.
Вообще-то ответил...
А с какой стати ко мне должен придти бугай? Во первых, я не допущу такой (конфликтной) ситуации, так как у меня нет привычки спорить с неадекватами. И это решение 99% возможных проблем. Во вторых, у меня дома сигнализация, видео, собака и ствол (легальный, если что).
А в остальном - никто не застрахован от того, что на вас не упадет, например, сосулька или кирпич.
Не пойму к чему вы...
При чем тут мой призыв минимизировать использование "услуг" системы к бугаям с битами?
Додано: Нед 08 кві, 2018 06:08
Процесс деградации села был запущен задолго до развала СССР с выдачей колхозникам паспортов,но незалежность с развалом колхозов,совхозов,птице- и свинофабрик,сахарных,консервных и пр.заводов многократно ускорила его - реально в селе работать некому.
back in USSR
Додано: Нед 08 кві, 2018 15:18
Основная причина деградации (и одна из весовмых причин развала совка) - отсутствие права собственности. Это уже было описано всеми экономистами с мировым именем. Во всем цивилизованном мире фермеры живут и работают нормально, потому что чувствуют себя хозяевами своей земли. А совковые колхозы были де факто очередным видом рабства.
Сюда добавить экстенсивное производство, плановую экономику, отсутствие рынка...
Да, кстати, насчет свободы заблуждений: многие ностальгирующие по совку говорят, мол, была великая страна, бла, бла, разрушили. Вот настолько великая, что саморазрушилась в одно мгновение. И им от этого становится обидно. Но они не могут найти в себе силы (как немцы в свое время), и признать, что все, во что они верили, оказалось злом и пропагандой.
Соглашусь, что при совке были некоторые позитивные моменты. Но, представьте, если бы рассейская империя пошла по европейскому пути развития. Возможно, не было бы десятков миллионов жертв, Гитлер (в одно время союзник Сталина) не развязал бы вторую мировую.
Но история не терпит сослагательного наклонения...
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:35
1) В Израиле нет права собственности на землю, но сельское хозяйство там передовое по одной простой причине - субсидируется государством как и в других странах в разной форме.И кибуц отличался от колхоза только тем, что там работали хорошо.
2)СССР разрушался лет 5 с момента когда Горбачев отпустил денежную массу разрешив кооперативы. СССР просуществовав 74 года и достиг несравненно больше чем нынешняя Украина за 26 лет незалежности.Никакие экономисты не могли даже подумать о том, что СССР развалится. Да что там экономисты, ЦРУ абсолютно не было готово к такому развитию событий.
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
back in USSR
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