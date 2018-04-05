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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:46

  slavek написав:3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?


В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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