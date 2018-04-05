Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:46
slavek написав:
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
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Pupsik
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:48
slavek написав:
1) В Израиле нет права собственности на землю, но сельское хозяйство там передовое по одной простой причине - субсидируется государством как и в других странах в разной форме.И кибуц отличался от колхоза только тем, что там работали хорошо.
2)СССР разрушался лет 5 с момента когда Горбачев отпустил денежную массу разрешив кооперативы. СССР просуществовав 74 года и достиг несравненно больше чем нынешняя Украина за 26 лет незалежности.Никакие экономисты не могли даже подумать о том, что СССР развалится. Да что там экономисты, ЦРУ абсолютно не было готово к такому развитию событий.
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
1. Израиль это совершенно уникальный случай. Там от от успешности страны в целом зависит само существование (вокруг враги). Однако, пример Израиля как союзника США хорош для сравнения с союзниками совка (Египет, Сирия) того времени.
А работнику колхоза не было смысла работать больше, чем нужно по плану. Да и вообще, поскольку была уравниловка, не было смысла в самореализации. Тут вы ответили на свой же вопрос.
2. Совок с самого начала был мертворожденным образованием, тюрьмой народов. Существовал он ровно до того момента, как индивидуальная творческая ценность человека и технологии стали важнее, чем территории и число населения. Что, собственно, происходит и в РФ - те же ошибки. Напротив, тот же Китай - никуда не лезет, но распространяет свое влияние на благосостоянии.
Смешно сравнивать совок с Украиной. Сравнивайте с США, Китаем. Опять же, я бы посмотрел, что стало бы с Украиной вне совка за эти годы, даже не в современных границах. Мне вот пример Польши прямо перед глазами стоит, и это каких-то 30 лет.
3. Права собственности на землю у нас до сих пор толком нету. Несомненно, землю нужно передать (продать, здать в аренду) в частные руки. Создать законодательство по защите этой земли и прав на нее. И тогда, лет через 10-15, был бы результат.
Однако, в том, что создадут нормальные законы, честно говоря, сомневаюсь. Ибо политики все г#$но.
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se64plus
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:11
slavek написав:
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
Pupsik написав:
В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
Не путайте божий дар с яичницей.
В Польше колхозов не было никогда, а PGR (совхозы) при коммуне составляли всего 15% от объема сельского хозяйства - остальное частники.И сейчас там больше 2 млн частных хозяйств.
Но Польшу сравнивать с Украиной просто смешно - столько, сколько Польше списали долгов из политических соображений Украине и не снилось.
back in USSR
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slavek
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:18
se64plus написав:
1. Израиль это совершенно уникальный случай. Там от от успешности страны в целом зависит само существование (вокруг враги). Однако, пример Израиля как союзника США хорош для сравнения с союзниками совка (Египет, Сирия) того времени.
А работнику колхоза не было смысла работать больше, чем нужно по плану. Да и вообще, поскольку была уравниловка, не было смысла в самореализации. Тут вы ответили на свой же вопрос.
Не ответил.
Тем более что Египет с начала 80-х получает от американцев военную помощь не меньше чем Израиль.
se64plus написав:
2. Совок с самого начала был мертворожденным образованием, тюрьмой народов. Существовал он ровно до того момента, как индивидуальная творческая ценность человека и технологии стали важнее, чем территории и число населения. Что, собственно, происходит и в РФ - те же ошибки. Напротив, тот же Китай - никуда не лезет, но распространяет свое влияние на благосостоянии.
Смешно сравнивать совок с Украиной. Сравнивайте с США, Китаем. Опять же, я бы посмотрел, что стало бы с Украиной вне совка за эти годы, даже не в современных границах. Мне вот пример Польши прямо перед глазами стоит, и это каких-то 30 лет.
О списанных долгах Польши см.выше - Украине это не светит.
Вне совка Украина была бы восточным воеводством в Польше и украинцы там бы были тем что и до войны - просто бы***.
Про Китай совсем неверно. Он как раз лезет по всему миру от Ближнего Востока до Африки - вначале экономически, потом военным путем. Просто цивилизация с 5000-летней историей никуда не спешит - они мыслят десятилетиями. а не пятилетками.
se64plus написав:
3. Права собственности на землю у нас до сих пор толком нету. Несомненно, землю нужно передать (продать, здать в аренду) в частные руки. Создать законодательство по защите этой земли и прав на нее. И тогда, лет через 10-15, был бы результат.
Однако, в том, что создадут нормальные законы, честно говоря, сомневаюсь. Ибо политики все г#$но.
Зато есть право собственности на заводы,недвижимость и пр., и что,Украина расцвела?
У меня дома больше 20 лет лежат 3 так и не вложенные ваучеры от приватизации.Чем нынешняя продажа земли будет отличаться от предыдущего надувательства?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:29
slavek написав: Pupsik написав:
В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
Не путайте божий дар с яичницей.
В Польше колхозов не было никогда, а PGR (совхозы) при коммуне составляли всего 15% от объема сельского хозяйства - остальное частники.И сейчас там больше 2 млн частных хозяйств.
Но Польшу сравнивать с Украиной просто смешно - столько, сколько Польше списали долгов из политических соображений Украине и не снилось.
...а я Вам о чем?!! Вы удивляетесь отсутствием расцвета Украины...а какие шаги для этого были сделаны за 25 лет? Были проведены реформы, или нам залили 100500 ярдов инвестиций, или списали долги?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:41
Pupsik написав:
...а я Вам о чем?!! Вы удивляетесь отсутствием расцвета Украины...а какие шаги для этого были сделаны за 25 лет? Были проведены реформы, или нам залили 100500 ярдов инвестиций, или списали долги?
И кто кому доктор?
26 лет непрерывного вранья и разворовывания бывшей советской собственности.
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