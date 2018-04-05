Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Додано: Нед 08 кві, 2018 20:48

slavek написав: 1) В Израиле нет права собственности на землю, но сельское хозяйство там передовое по одной простой причине - субсидируется государством как и в других странах в разной форме.И кибуц отличался от колхоза только тем, что там работали хорошо.

2)СССР разрушался лет 5 с момента когда Горбачев отпустил денежную массу разрешив кооперативы. СССР просуществовав 74 года и достиг несравненно больше чем нынешняя Украина за 26 лет незалежности.Никакие экономисты не могли даже подумать о том, что СССР развалится. Да что там экономисты, ЦРУ абсолютно не было готово к такому развитию событий.

3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?

Или расцветет от продажи земли на следующий день? 1) В Израиле нет права собственности на землю, но сельское хозяйство там передовое по одной простой причине - субсидируется государством как и в других странах в разной форме.И кибуц отличался от колхоза только тем, что там работали хорошо.2)СССР разрушался лет 5 с момента когда Горбачев отпустил денежную массу разрешив кооперативы. СССР просуществовав 74 года и достиг несравненно больше чем нынешняя Украина за 26 лет незалежности.Никакие экономисты не могли даже подумать о том, что СССР развалится. Да что там экономисты, ЦРУ абсолютно не было готово к такому развитию событий.3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?Или расцветет от продажи земли на следующий день?

1. Израиль это совершенно уникальный случай. Там от от успешности страны в целом зависит само существование (вокруг враги). Однако, пример Израиля как союзника США хорош для сравнения с союзниками совка (Египет, Сирия) того времени.А работнику колхоза не было смысла работать больше, чем нужно по плану. Да и вообще, поскольку была уравниловка, не было смысла в самореализации. Тут вы ответили на свой же вопрос.2. Совок с самого начала был мертворожденным образованием, тюрьмой народов. Существовал он ровно до того момента, как индивидуальная творческая ценность человека и технологии стали важнее, чем территории и число населения. Что, собственно, происходит и в РФ - те же ошибки. Напротив, тот же Китай - никуда не лезет, но распространяет свое влияние на благосостоянии.Смешно сравнивать совок с Украиной. Сравнивайте с США, Китаем. Опять же, я бы посмотрел, что стало бы с Украиной вне совка за эти годы, даже не в современных границах. Мне вот пример Польши прямо перед глазами стоит, и это каких-то 30 лет.3. Права собственности на землю у нас до сих пор толком нету. Несомненно, землю нужно передать (продать, здать в аренду) в частные руки. Создать законодательство по защите этой земли и прав на нее. И тогда, лет через 10-15, был бы результат.Однако, в том, что создадут нормальные законы, честно говоря, сомневаюсь. Ибо политики все г#$но.