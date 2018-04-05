Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

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Додано: Нед 08 кві, 2018 18:46
slavek написав:
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
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Pupsik
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:48
slavek написав:
1) В Израиле нет права собственности на землю, но сельское хозяйство там передовое по одной простой причине - субсидируется государством как и в других странах в разной форме.И кибуц отличался от колхоза только тем, что там работали хорошо.
2)СССР разрушался лет 5 с момента когда Горбачев отпустил денежную массу разрешив кооперативы. СССР просуществовав 74 года и достиг несравненно больше чем нынешняя Украина за 26 лет незалежности.Никакие экономисты не могли даже подумать о том, что СССР развалится. Да что там экономисты, ЦРУ абсолютно не было готово к такому развитию событий.
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
1. Израиль это совершенно уникальный случай. Там от от успешности страны в целом зависит само существование (вокруг враги). Однако, пример Израиля как союзника США хорош для сравнения с союзниками совка (Египет, Сирия) того времени.
А работнику колхоза не было смысла работать больше, чем нужно по плану. Да и вообще, поскольку была уравниловка, не было смысла в самореализации. Тут вы ответили на свой же вопрос.
2. Совок с самого начала был мертворожденным образованием, тюрьмой народов. Существовал он ровно до того момента, как индивидуальная творческая ценность человека и технологии стали важнее, чем территории и число населения. Что, собственно, происходит и в РФ - те же ошибки. Напротив, тот же Китай - никуда не лезет, но распространяет свое влияние на благосостоянии.
Смешно сравнивать совок с Украиной. Сравнивайте с США, Китаем. Опять же, я бы посмотрел, что стало бы с Украиной вне совка за эти годы, даже не в современных границах. Мне вот пример Польши прямо перед глазами стоит, и это каких-то 30 лет.
3. Права собственности на землю у нас до сих пор толком нету. Несомненно, землю нужно передать (продать, здать в аренду) в частные руки. Создать законодательство по защите этой земли и прав на нее. И тогда, лет через 10-15, был бы результат.
Однако, в том, что создадут нормальные законы, честно говоря, сомневаюсь. Ибо политики все г#$но.
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se64plus
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:11
slavek написав:
3) Сейчас есть право собственности в Украине, и что,она расцвела от того, что это право сконцентрировано у 10-ка семей?
Или расцветет от продажи земли на следующий день?
Pupsik написав:
В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
Не путайте божий дар с яичницей.
В Польше колхозов не было никогда, а PGR (совхозы) при коммуне составляли всего 15% от объема сельского хозяйства - остальное частники.И сейчас там больше 2 млн частных хозяйств.
Но Польшу сравнивать с Украиной просто смешно - столько, сколько Польше списали долгов из политических соображений Украине и не снилось.
back in USSR
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slavek
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:18
se64plus написав:
1. Израиль это совершенно уникальный случай. Там от от успешности страны в целом зависит само существование (вокруг враги). Однако, пример Израиля как союзника США хорош для сравнения с союзниками совка (Египет, Сирия) того времени.
А работнику колхоза не было смысла работать больше, чем нужно по плану. Да и вообще, поскольку была уравниловка, не было смысла в самореализации. Тут вы ответили на свой же вопрос.
Не ответил.
Тем более что Египет с начала 80-х получает от американцев военную помощь не меньше чем Израиль.
se64plus написав:
2. Совок с самого начала был мертворожденным образованием, тюрьмой народов. Существовал он ровно до того момента, как индивидуальная творческая ценность человека и технологии стали важнее, чем территории и число населения. Что, собственно, происходит и в РФ - те же ошибки. Напротив, тот же Китай - никуда не лезет, но распространяет свое влияние на благосостоянии.
Смешно сравнивать совок с Украиной. Сравнивайте с США, Китаем. Опять же, я бы посмотрел, что стало бы с Украиной вне совка за эти годы, даже не в современных границах. Мне вот пример Польши прямо перед глазами стоит, и это каких-то 30 лет.
О списанных долгах Польши см.выше - Украине это не светит.
Вне совка Украина была бы восточным воеводством в Польше и украинцы там бы были тем что и до войны - просто бы***.
Про Китай совсем неверно. Он как раз лезет по всему миру от Ближнего Востока до Африки - вначале экономически, потом военным путем. Просто цивилизация с 5000-летней историей никуда не спешит - они мыслят десятилетиями. а не пятилетками.
se64plus написав:
3. Права собственности на землю у нас до сих пор толком нету. Несомненно, землю нужно передать (продать, здать в аренду) в частные руки. Создать законодательство по защите этой земли и прав на нее. И тогда, лет через 10-15, был бы результат.
Однако, в том, что создадут нормальные законы, честно говоря, сомневаюсь. Ибо политики все г#$но.
Зато есть право собственности на заводы,недвижимость и пр., и что,Украина расцвела?
У меня дома больше 20 лет лежат 3 так и не вложенные ваучеры от приватизации.Чем нынешняя продажа земли будет отличаться от предыдущего надувательства?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:29
slavek написав: Pupsik написав:
В Польше положительные эффект реформ проявился сразу, или пришлось ждать добрый десяток лет? (нужно еще учитывать, что совковость Польши в разы меньш. Украины).
Не путайте божий дар с яичницей.
В Польше колхозов не было никогда, а PGR (совхозы) при коммуне составляли всего 15% от объема сельского хозяйства - остальное частники.И сейчас там больше 2 млн частных хозяйств.
Но Польшу сравнивать с Украиной просто смешно - столько, сколько Польше списали долгов из политических соображений Украине и не снилось.
...а я Вам о чем?!! Вы удивляетесь отсутствием расцвета Украины...а какие шаги для этого были сделаны за 25 лет? Были проведены реформы, или нам залили 100500 ярдов инвестиций, или списали долги?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:41
Pupsik написав:
...а я Вам о чем?!! Вы удивляетесь отсутствием расцвета Украины...а какие шаги для этого были сделаны за 25 лет? Были проведены реформы, или нам залили 100500 ярдов инвестиций, или списали долги?
И кто кому доктор?
26 лет непрерывного вранья и разворовывания бывшей советской собственности.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:50
slavek написав:
И кто кому доктор?
26 лет непрерывного вранья и разворовывания бывшей советской собственности.
К счастью советы не воротишь, а выбирать нужно из реальных вариантов, а это запуск свободной продажи с/х земель...
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Додано: Нед 08 кві, 2018 23:40
Не путайте божий дар с яичницей.
В Польше колхозов не было никогда, а PGR (совхозы) при коммуне составляли всего 15% от объема сельского хозяйства - остальное частники.И сейчас там больше 2 млн частных хозяйств.
Но Польшу сравнивать с Украиной просто смешно - столько, сколько Польше списали долгов из политических соображений Украине и не снилось.
Все смешалось, люди, кони...
slavek написав:
кибуц отличался от колхоза только тем, что там работали хорошо.
В этом суть. Кроме экзистенциальной угрозы со стороны соседей, условия труда (технологичные) и результат от работы были отличными стимулами.
О списанных долгах Польши см.выше - Украине это не светит.
Вне совка Украина была бы восточным воеводством в Польше и украинцы там бы были тем что и до войны - просто бы***.
Учитывая сколько сил чекисты приложили для разжигания взаимной ненависти...
Про Китай совсем неверно. Он как раз лезет по всему миру от Ближнего Востока до Африки - вначале экономически, потом военным путем. Просто цивилизация с 5000-летней историей никуда не спешит - они мыслят десятилетиями. а не пятилетками.
Где Китай воюет? Китай всех покупает. И это правильная политика, в отличии, например, от США. Плохо это? С какой стороны посмотреть. Но то количество крови и разрушений, которые сотворил совок за свое существование, повторить будет трудно даже ему.
Зато есть право собственности на заводы,недвижимость и пр., и что,Украина расцвела?
У меня дома больше 20 лет лежат 3 так и не вложенные ваучеры от приватизации.Чем нынешняя продажа земли будет отличаться от предыдущего надувательства?
Я понимаю вашу ностальгию по совку, но именно совок породил ту гнилую систему (вождизм, отсутствие государственных институтов), тех политиков, которые сейчас грабят страну, тех безразличных людей, которые привыкли, что государство все за сделает. Иными словами рабов.
Вы лучше посмотрите, где не было совка - люди живут совсем по-другому.
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