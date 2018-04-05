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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:56

  se64plus написав:
Дякуемо зи сльозамы на очах. Не зря майдан стоял!

Меня доставляют подобные комментарии. Кому чего, а вате майдан во всем виноват.
По сути: а кто мешает получать не минималку? Ответ очевиден - лень. Лень учиться, лень повышать квалификацию, производительность труда. Лень начинать свое дело - да хоть 3 коровы завести. Я не вижу непреодолимых причин, почему среднестатистический украинец не может зарабатывать, например, меньше 10к в месяц.
При всей моей нелюбви к хунте - в нашей стране есть полная свобода выбора: хочешь - зарабатывай здесь, хочешь - будь рабом на минималку, хочешь - вали в Польшу в рабство и получай в 3-5 раз больше. Если государство не способно - бери жизнь в свои руки.
Та не ма за що! Порошенко получил почти 1 млн грн процентов в МИБ https://news.finance.ua/ru/news/-/42416 ... ntov-v-mib

Милейший, вы лучше вините сразу Создателя (или в кого вы там верите, если верите), что он создал Порошенка, чего мелочиться.

Чего тебе нетак сепар? Мало что ли? Ты дякуй больше а выступай меньше. Атопутин нападет.
vitali_kalinin
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