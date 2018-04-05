Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.
Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:36
Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.
Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:05
Навіщо дякувати ? поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць. А обіцянка - то цяцянка. Подякуте пізніше. Може заплановано у 2021 році доллар по 44 гривні ? То ж буде погіршення як йде вже 4 роки.
Є політичні канони. Наприклад - мета політики - покращення життя людей, а не иідеї, чи якісь моральні засади та принципи. Ось історичний приклад.
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07
Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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