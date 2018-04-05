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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:36

  slavek написав:Есть западно-европейская и американская цивилизации прошедшие свой уникальный путь и делающие последние 300 лет успехи. Но они уже явно в закате.


Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.

  slavek написав:И есть китайцы,южные корейцы и пр. юго-восточные "тигры" которые сейчас начинают их обгонять хотя там очень много элементов нелюбимого вами совка.


Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:05

  vitali_kalinin написав:Дякуемо зи сльозамы на очах. Не зря майдан стоял!

Навіщо дякувати ? поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць. А обіцянка - то цяцянка. Подякуте пізніше. Може заплановано у 2021 році доллар по 44 гривні ? То ж буде погіршення як йде вже 4 роки.

Є політичні канони. Наприклад - мета політики - покращення життя людей, а не иідеї, чи якісь моральні засади та принципи. Ось історичний приклад.
  Kripo написав:Бенито Муссолини:„Суть фашизма заключается в том, что это политическая система, при которой интересы государства ставятся выше интересов личности.“
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня
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