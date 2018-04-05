Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.
Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:36
Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.
Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:05
Навіщо дякувати ? поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць. А обіцянка - то цяцянка. Подякуєте пізніше. Може заплановано у 2021 році доллар по 44 гривні ? То ж буде погіршення як йде вже 4 роки. Чи 27 років ?
Є закони існування суспільства та політичні канони. Наприклад - мета політики та політиків - покращення життя людей, а не ідеї, чи якісь моральні засади та принципи, які вони нав"язують суспільству. Ось історичний приклад.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 11 кві, 2018 23:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07
Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:12
после вычета налогов - остается 2 с гаком люди говорят. Вы такой любезный в общении.... суть читайте - зарплаты в Украине смехотворные и издевательские - не серьезные - прямо говоря- какой идиот работает месяц за 80 или 100 долларов ?
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:24
Скажите, Валера, а вы за сколько работаете?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:30
Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
не за украинскую зарплату. Я пробовал работать за украинскую зарплату - не могу Не выгодно!!! Проезд - обед и то се дороже чем зарплата выходит. Мне бы пришлось сильно понизить качество жизни.
Я описывал свои проблемы еще во времена СССР - экономистом работал сразу после ВУЗа - как меня воспитывали и учили, первое образование экономическое, зарплата была 120 , чистыми 96 рублей. При том что у меня была своя квартира ( пустая, почти без мебели и без бытовой техники) - 3 рубля в день уходило на проезд на работу и на завтрак -обед-ужин. По скромному поесть 3 раза в день по 1 рубль завтрак- 1рубль - обед, 1 - ужин. 3 рубля на еду - умножить на 30 или 31 дней - вот вся зарплата. Хорошо что проезд на работу и квартплата стоили копейки. Экономненько. Так вот у меня не было даже холодильника - и отложить я ничего не мог с 96 рублей в месяц. И до сейчас все только хуже. В смысле зарплат. Холодильник у меня уже есть конечно Тогда хоть людям хватало выжить, на еду и на квартплату, и на море поехать, и на спорт- бассейн и тп ,а сейчас и за квартиру не заплатить с
этих денег. Вот издеваются над украинцами хуже прошлых ватных оккупантов! Я на украинскую зарплату даже и не пытаюсь жить - это не реально. А майдановец еще радуется и благодарит за это!!! Когда дождемся адекватных зарплат по труду - как у всех людей - во всем цивилизованном мире - тогда и благодарить будем. А пока я вижу, что "повысить" зарплаты "делегируют" будущим властям, то есть НЕ ПОЙМИ КОМУ, сами не могут не фига, те, которых Майдан привел к власти. А кто будет и что будет после них ? И при чем тут их "обіцянки"" на 2021 год ? их не будет уже, опять таки - Майдановская власть - все что обещала - врала - например войну закончить за неделю!!! ну и важно какова на тот момент будет покупательная способность гривны, когда минималка будет 6 200гр., если будет.
реклама
|